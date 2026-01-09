KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:33, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Тәжікстанда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жерасты дүмпуі 9 қаңтарда Астана уақытымен  сағат 2:14-те (Гринвич бойынша 8 қаңтар күні кешкі сағат 21:14) Тәжікстан аумағында тіркелді, деп хабарлайды Қазақстан Ұлттық деректер орталығы.

    Өзбекстан бастамасымен Халықаралық жер сілкінісі құрбандарын еске алу күні белгіленді
    Фото: oxu.az

    ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел ақпаратына сәйкес, зілзала ошағының бағыты 38.74 градус солтүстік ендік, 73.23 градус шығыс бойлықта жатыр.

    Магнитудасы mpv=5.9.

    Энергетикалық класы K=12.7.

    Тереңдігі h=187 шақырым.

    NOVA24-LIVE Telegram арнасының https://t.me/nova24live/90170 хабарлауынша, 9 қаңтар күні сағат 2:14-те Тәжікстандағы жер сілкінісі Өзбекстанда сезілді. Эпицентрдегі жер сілкінісінің магнитудасы 4,0 балды болған, ал Өзбекстан аумағында сезілуі мынадай:

    - Ферғана облысы: 2-3,балл, 260 шақырым

    - Әндіжан облысы: 2 балл, 85 шақырым

    - Наманған облысы: 2 балл, 325 шақырым.

    Бұған дейін Шыңжаңда жер сілкінісінен кейін төтенше жағдай жарияланғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Тәжікстан Төтенше оқиғалар, апаттар Жер сілкінісі
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
