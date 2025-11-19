Қырғызстанда жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты РМК жедел деректеріне сәйкес, Астана уақытымен сағат 04:16-да Қырғызстан аумағында жер сілкінді.
Зілзала ошағының бағыты: 41.01 градус солтүстік ендік, 76.26 градус шығыс бойлықта жатыр.
Магнитудасы mpv=4.3
Энергетикалық класы K=10.1.
ТЖМ жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадамды атады.
1. Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;
2. Жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;
3. Жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;
4. Жасырынатын жерді табыңыз - жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;
5. Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда); көпқабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;
6. Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;
7. Дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);
8. Электр желілерден , ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;
9. Жер сілкінуіне дайын болыңыз;
10. Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.