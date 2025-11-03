KZ
    ТЖМ жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадамды атады

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР ТЖМ «Сейсмологиялық байқау және зерттеулер ұлттық ғылыми орталығы» жер сілкінісі кезінде сақтау керек бірнеше амал-әрекетті ел тұрғындары назарына ұсынды. 

    Фото: Анадолы

    1. Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;

    2. Жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;

    3. Жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;

    4. Жасырынатын жерді табыңыз - жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;

    5. Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда); көпқабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;

    6. Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;

    7. Дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);

    8. Электр желілерден , ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;

    9. Жер сілкінуіне дайын болыңыз;

    10. Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Түркия мен Армения шекарасында жер сілкінісі болғанын жазған едік. 

