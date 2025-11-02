23:46, 02 Қараша 2025 | GMT +5
Түркия мен Армения шекарасында жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Жергілікті уақыт бойынша сағат 18:49-да Түркия мен Армения шекарасында 4,2 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді.
AFAD төтенше жағдайлар басқармасының мәліметіне сәйкес, эпицентрі Түркияның Карс провинциясындағы Акьяка ауданы мен Арменияның Ширак провинциясында орналасқан жер сілкінісі 6,52 км тереңдікте болды.
