    20:37, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасында жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – РҒЗИ Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты деректер орталығының мәліметі бойынша, Тәжікстан мен Ауғанстан шекаралас ауданында жер сілкінісі тіркелді. 

    Фото: aa.com.tr

    2 қараша күні Астана уақытымен 00:03-те (Гринвич уақыты бойынша 1 қараша 19:03) Тәжікстан мен Ауғанстан шекаралас ауданында жер сілкінісі болды. 

    Эпицентрдің координаталары: солтүстік ендік – 37.44 градус, шығыс бойлық – 69.88 градус.

    Ауғанстан мен Тәжікстан шекарасында
    Фото: kndc.kz

    Магнитудасы – mb=5.0. Энергетикалық класы – K=12.2.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Түркияның Балыкесир провинциясында 6,1 балдық жер сілкінісі тіркелгенін хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Тәжікстан Ауғанстан Табиғи апат Жер сілкінісі
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
