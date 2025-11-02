20:37, 02 Қараша 2025 | GMT +5
Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасында жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM – РҒЗИ Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты деректер орталығының мәліметі бойынша, Тәжікстан мен Ауғанстан шекаралас ауданында жер сілкінісі тіркелді.
2 қараша күні Астана уақытымен 00:03-те (Гринвич уақыты бойынша 1 қараша 19:03) Тәжікстан мен Ауғанстан шекаралас ауданында жер сілкінісі болды.
Эпицентрдің координаталары: солтүстік ендік – 37.44 градус, шығыс бойлық – 69.88 градус.
Магнитудасы – mb=5.0. Энергетикалық класы – K=12.2.
Еске сала кетейік, бұған дейін Түркияның Балыкесир провинциясында 6,1 балдық жер сілкінісі тіркелгенін хабарлағанбыз.