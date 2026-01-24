Қырғызстандағы «Қамбарата-1» су электр станциясының құрылысы қалай жүріп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстанда орнатылған қуаты 1860 МВт болатын Қамбарата-1 су электр станциясының (ГЭС) құрылысы белсенді жүріп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан Энергетика министрлігінің мәліметі бойынша, 2025 жылы 2014 жылы әзірленген техникалық-экономикалық негіздемені жаңарту конкурсы өткізілді. Қазіргі уақытта жеңіп алған компания жұмыс жүргізіп жатыр. ГЭС бөгетінің түрі анықталды. Бұл бастамаларды қаржыландыру үшін Дүниежүзілік банк бұрын берген 5 миллион долларға қосымша 13,6 миллион доллар бөлді.
Сонымен қатар, банк Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстан жобалары үшін негізгі құрылыс жұмыстарына 1,5 миллиард доллар бөлуді қарастырып жатыр. Тоғыз донор «Қамбарата-1» су электр станциясы жобасын 2,5 миллиард доллар көлемінде қаржыландыруға дайын екенін білдірді.
Сондай-ақ, жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалау аяқталғаны, оған Дүниежүзілік банк 18,6 миллион доллар бөлгені жарияланды.
Қазіргі уақытта министрлік үкіметаралық келісім жобасы бойынша Қазақстан мен Өзбекстан тараптары ұсынған ұсыныстар мен пікірлерді қарастырып жатыр. Қырғыз Республикасының ведомствоаралық жұмыс тобы деңгейінде сараптамалық келіссөздерге дайындық жүргізіліп жатыр.
