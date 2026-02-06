KZ
    09:00, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қырғызстандық сарапшы: Жаңа Конституция — тұрақтылық пен жаңғыруға жол ашады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстандық заңгер, «Тандем» заңгерлер қауымдастығының негізін қалаушы Таттуубубу Эргешбаева Қазақстанның жаңа Конституциясы жобасына қатысты талдауын ұсынды.

    Проект Конституции отражает стратегический курс на трансформацию политико-правового пространства — эксперт из Кыргызстана
    Фото: Гүлмира Абдрахманова/Kazinform

    Сарапшының айтуынша, Конституция жобасы мемлекеттік басқаруда тұрақтылық пен жауапкершілікке негізделген күшті президенттік басқару моделін ұсынады.

    — Жоба Президенттің билік жүйесіндегі негізгі рөлін сақтай отырып, конституциялық бақылау мен парламенттің қатысу тетіктерін күшейтуді көздейді. Бұл мемлекеттік басқаруды нығайтып, тәуекелдерді азайтуға бағытталған, — деді ол.

    Сарапшының айтуынша, бейбіт жиналыстар өткізу құқығы ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қорғау мақсатында заңмен шектелуі мүмкін.

    Заңгер Конституция жобасы алғаш рет цифрландыру дәуірінің сын-қатерлерін конституциялық деңгейде ескеріп отырғанын жеткізді.

    — Құжатта жеке деректерді қорғау және цифрлық ортадағы жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығы бекітілген. Бұл нормалар жалпы сипатқа ие және алдағы уақытта салалық заңнамалар арқылы нақтылауды талап етеді, — деді сарапшы.

    Эргешбаеваның пікірінше, жаңа Конституция жобасы Президенттің негізгі рөлін сақтап, оның жеке жауапкершілігін күшейтеді.

    Сарапшы екі палаталы Парламенттен бас тартып, бірыңғай өкілді орган — Құрылтайды енгізу парламент бақылауын және партиялардың рөлін күшейтетінін атап өтті.

    Сонымен қатар, Эргешбаева Конституциялық Соттың өкілеттіктері айтарлықтай кеңейтілгеніне назар аударды.

    — Конституциялық Сот билік тармақтары арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін негізгі институтқа айналады. Солай заң шығарушы және атқарушы биліктің конституциялық қағидаттардан ауытқуына жол бермейтін тетік ретінде қызмет атқарады, — деді ол.

    Таттуубубу Эргешбаеваның айтуынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен дайындалған Конституция жобасы институционалдық тұрақтылық пен егемендікті сақтап, саяси-құқықтық жаңғыруға бағытталған.

    Айта кетейік, бұған дейін ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Самат Нұртаза жаңа Конституцияға қатысты пікір білдірген еді.

    Пікір Сарапшы Конституциялық комиссия Қырғызстан Конституция Конституциялық реформа
