Жаңа Конституция – болашақ ұрпаққа арналған берік қалқан – Самат Нұртаза
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемдегі дүрбелеңдер мен сын-қатерлер жағдайында мемлекетті қорғап қалатын басты тетік – Конституция. Ал оның өзегінде адам ресурсы тұруы тиіс. Бұл туралы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшесі Самат Нұртаза айтты.
– Біздің ең басты құндылығымыз – адам ресурсы. Шындығын айтқанда, бүгінгі әлемде болып жатқан түрлі дүрбелеңдер мен сын-қатерлердің салдары сезіле бастағанда, дәл осы Конституция мемлекетті қорғап қалатын тетік болады деп есептеймін, - дейді мәжілісмен.
Депутат Конституциялық реформаны әзірлеу үдерісіне қоғам өкілдерінің кеңінен тартылғанына назар аударды.
– Мысал ретінде айтар болсам, 1995 жылғы Конституцияны бар-жоғы 12 адам ақылдасып қабылдаған еді, оның үшеуі шетел азаматы болды. Ал қазір Конституциялық реформа жөніндегі комиссия құрамында 130 Қазақстан азаматы бар. Олардың қатарында дәрігерлер, мұғалімдер, заңгерлер және қоғамның әртүрлі саласының өкілдері отыр. Сондықтан бұл Конституция тек бүгінімізге емес, болашақ ұрпақтың да мәселелеріне төтеп беретін берік қалқан болады деп ойлаймын, - дейді спикер.
Самат Нұртаза қоғам тарапынан әртүрлі пікірдің болуы қалыпты жағдай екенін айтты.
– Мұндай маңызды мәселе бойынша қоғамның өз пікірін білдіруі заңды. Бізге де түрлі уәждер келіп жатыр, қолдап, ақыл-кеңес айтып жатқандар да бар. Қоғамда 100 пайыз бірдей ойлайтын көзқарас болмайтыны түсінікті. Әрине, референдумда қоғам түгелдей қолдайды деп күтіп отырған жоқпыз. Бірақ саналы қоғам бұл Конституцияның мәнін, оның түпкі пайдасын түсінеді деп сенемін. Егер қоғам осы Конституцияны қолдаса, алдағы уақытта жақсы күндерге жететінімізге сенемін, - дейді ол.
Депутат ғылым, білім және инновация саласына қатысты да көзқарасын білдірді.
– Ғылым, білім және инновация – ең алдымен адам үшін қажет. Біз жастардың шетелге біржола кетпей, Қазақстанда қалып, тіпті шетелде білім алса да елге оралып, мемлекетке пайдасын тигізгенін қалаймыз. Қоғам осылай дамыса, барлық сала да алға жылжиды. Ол үшін адамға жағдай жасау қажет. Сондықтан мен бұл Конституцияны адамды сүйетін Конституция деп есептеймін. Қазіргі таңда бұл салаға жеткілікті көңіл бөлініп жатыр. Оның басы-қасында Саясат Нұрбек мырза жүр. Әрине, бәрі мінсіз деп айтуға болмайды. Алайда шетелдік университеттердің филиалдары ашылып жатыр, шалғай ауылдағы әрбір баланың білім алуға мүмкіндігі болуы тиіс. Технологиялық прогресс заманында біз артта қалмауымыз керек, - деді комиссия мүшесі.
Айта кетейік, бұған дейін ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров мемлекеттік тіл туралы пікір білдірген еді.