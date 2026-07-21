Қырғызстанға биыл 13 миллион турист барған
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан президенті Садыр Жапаров халыққа жолдауында туризм индустриясының дамуы туралы айтып, оның ел экономикасы үшін маңызын атап өтті, деп хабарлайды Кабар.
Жапаровтың айтуынша, соңғы жылдары Қырғызстанға келетін туристер саны айтарлықтай өскен.
2020-2021 жылдары елге келетін туристер ағыны жылына 2-3 миллион болса, қазір бұл көрсеткіш 13 миллионға жетті.
Бағалау бойынша, туризм индустриясының дамуы ЖІӨ-нің қосымша 4-5% өсуін қатамасыз етуі мүмкін.
Билік туризм елдің экономикалық дамуының негізгі саласына айналады деп үміттенеді.
Бұған дейін жыл басынан бері 23 мыңнан астам қазақстандық турист Тәжікстанға барғанын хабарлаған едік.