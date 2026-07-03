Қырғызстанның бұрынғы ҰҚК басшысына пробациялық мерзім тағайындалды
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанда бұрынғы ҰҚК төрағасы Қамшыбек Ташиевтің соты аяқталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Бішкектің Первомай аудандық соты кеше билікті күштеп басып алу қылмыстық ісі бойынша үкім шығарды. Арнайы қызметтің бұрынғы басшысы Қамшыбек Ташиев, бұрынғы бас прокурор Құрманқұл Зулушев және Парламенттің бұрынғы спикері Нұрланбек Тұрғынбекұлын қоса алғанда, сегіз айыпталушының мүлкі тәркіленіп, төрт жылға бас бостандығынан айырылды. Сот сонымен қатар бас бостандығынан айыру мерзімін үш жылға шартты түрде бақылаумен ауыстырды.
Сот қылмыс аяқталмағанын, айыпталушылардың әрекеті дайындық кезеңінде тоқтатылғанын түсіндірді. Сондықтан олар шартты пробациялық бақылауға алынады.
— Олардың қылмыстық ниетінің ауқымын және айыпталушылардың жеке басын ескере отырып, сот оларды қоғамнан оқшауламай-ақ ақтауға болады деген қорытындыға келді. Пробациялық бақылау — бұл жауапкершіліктен босату емес, керісінше пробациялық агенттіктің бақылауымен жүзеге асырылатын қылмыстық мәжбүрлеу шарасы, — делінген мәлімдемеде.
Айта кетейік, Қырғызстанның Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің (ҰҚК) бұрынғы төрағасы Қамшыбек Ташиев билікті күштеп басып алу және қызметтік өкілеттігін теріс пайдалану жоспарын жасады деп айыпталды. Сот отырыстары жабық есік жағдайында өтті.
Бұған дейін Қырғызстан ҰҚК бұрынғы басшысына қатысты қылмыстық іс сотқа берілгенін хабарлаған едік. Кейін ол кінәлі деп танылып, жаза тағайындалды.
Сондай-ақ, арнайы қызметтің бұрынғы басшысының ағасы, бұрынғы Жоғарғы Кеңес депутаты Шаирбек Ташиевтің сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдік бойынша қамауға алынғаны туралы хабарланған.
10 ақпанда Қамшыбек Ташиев Премьер-министрдің орынбасары және ҰҚК төрағасы қызметінен босатылды. Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің басшысы ауыстырылғаннан кейін төрағаның үш орынбасары қызметінен босатылды.
Кейінірек Қырғызстан президенті кадрлық шешімдерді түсіндірді. Сондай-ақ, ол Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің бұрынғы басшысымен арадағы келіспеушілікке қатысты пікір білдірді.