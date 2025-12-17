Қырғызстанның жаңа сайланған Парламент депутаттары ант қабылдады
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстанда Жогорку Кенештің VIII шақырылымының бірінші сессиясы өтіп жатыр. Оның барысында депутаттардың ант беру рәсімі өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Президент Садыр Жапаров, Министрлер Кабинетінің төрағасы Әділбек Қасымалиев және үкімет мүшелері бірінші парламенттік сессияға қатысты.
Парламент регламентіне сәйкес, жаңа парламент сессиясын парламенттің ең үлкен депутаты Гүлай Машрапов басқарды.
Қырғызстан Республикасының Сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясының төрағасы Тынчтық Шайназаров өз сөзінде ОСК 30-дан аса мандатты сайлау округінде сайлауды заңды деп танығанын атап өтті. Дауыс беру нәтижесі бойынша 29 округте парламентке 87 кандидат сайланды, ал № 13 сайлау округіндегі нәтижелер жарамсыз деп танылды. Орталық сайлау комиссиясының басшысы Жоғарғы Кеңес депутаттарына ресми куәліктері мен төсбелгілерін тапсырды, содан кейін 87 депутат ант берді.
Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстанда 2025 жылдың 30 қарашасында Жогорку Кенешке кезектен тыс сайлау өтті. Дауыс беру процесі толығымен автоматтандырылған.
Бірқатар бұзушылықтарға байланысты 3 желтоқсанда өткен № 13 сайлау округіндегі депутаттар сайлауы жарамсыз деп танылды. Заңға сәйкес, қайта сайлауды Орталық сайлау комиссиясы бір ай ішінде белгілеп, екі ай ішінде өткізеді. Бұл округте 35 учаскелік сайлау комиссиясының жаңа төрағалары сайланады.
7 және 8 желтоқсанда № 29, 30, 11, 20, 15, 27, 2, 10, 24, 28, 5, 22, 1, 18, 17, 21, 7, 3, 12, 14, 4, 19, 6, 23 және 25 сайлау округтерінде дауыс беру нәтижелері расталды. 9 желтоқсанда қалған № 26, 8 және 9 округтердің нәтижелері белгілі болды.