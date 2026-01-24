Қысқы Олимпиада-2026: Салынбаған нысандар, экологияға қауіп және билеттер бағасы
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы Қысқы ойындар бірнеше себепке байланысты тарихта қалады: бұл географиялық тұрғыдан ең ауқымды Олимпиада болмақ және бағдарламаға алғаш рет ски-альпинизм енгізілді. Үнемдеу мен тұрақты даму бағыты жарияланғанына қарамастан, дайындық жұмыстары қазірдің өзінде сынға ұшырады. Әсіресе Кортинада трасса салу үшін 500-600 жылдық ағаштардың кесілуі қоғам наразылығын тудырды. Алдағы ойындарға дайындық барысы туралы Kazinform материалынан оқи аласыздар.
Биылғы қысқы Олимпиада 6 ақпанда Италияда басталады. Ашылу салтанаты Милан қаласындағы әйгілі «Сан-Сиро» футбол стадионында өтеді. Ойындар 22 ақпанға дейін жалғасады, ал Паралимпиада жарыстары 6-15 наурыз аралығында өтеді.
Қысқы Олимпиада-2026 ерекшеліктері
Бұл тарихтағы алғашқы ресми екі қаласы бар Қысқы Олимпиада болмақ: Милан қаласында мұз айдындарындағы жарыстар өтсе, Кортина-д’Ампеццода қар мен тау спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылады. Оған 90-нан астам елден шамамен 2900-3500 спортшы қатысады деп күтіледі. 16 спорт түрі бойынша 116 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Бұл Бейжің-2022 олимпиадасымен салыстырғанда 7 медаль жиынтығына көп.
Бұл тарихтағы географиялық тұрғыдан ең кең ауқымды Қысқы Олимпиада: жарыстар Италияның үш өңірінде (Ломбардия, Венето, Трентино-Альто-Адидже) орналасқан сегізден астам кластерде өтеді.
Сондай-ақ, жаңа спорт түрі — ски-альпинизмнің дебюті болады (ski mountaineering). Олимпиада бағдарламасында алғаш рет камуспен шаңғымен өрлеу мен жылдам төмен сырғанауды біріктіретін жарыс ұсынылады.
Ұйымдастырушылар тұрақты даму қағидаттарына ерекше мән беріп отыр, яғни қолданыстағы ареналарды барынша пайдалану және жаңа құрылыс көлемін барынша азайту көзделген. Оның үстіне Олимпиада 1956 жылғы ойындардан кейін 70 жылдан соң Кортинаға қайта оралды. Дегенмен, бұл Олимпиада да осыған дейінгі ауқымды шаралар секілді қымбатқа түседі. Олимпиада-2026-ға салынатын жалпы инвестиция шамамен 3,5 миллиард еуроға (4,7 миллиард АҚШ доллары) бағаланып отыр. Бұл 98 жобаны қамтиды, оның 47-сі қысқы ойындармен тікелей байланысты. Алайда Simico инфрақұрылымдық компаниясының мәліметінше, жоспарланған әрбір төртінші жоба ойындар басталғанша аяқталып үлгермейді.
Мысалы, жаңа хоккей аренасының құрылысы 6 ақпанда өтетін ашылу салтанатына аз уақыт қалғанда ғана аяқталады деп күтіледі. Ойындар басталар алдында нысанды тексеру үшін жоспарланған іс-шараны кейінге қалдыруға тура келді.
Алдағы ойындар Халықаралық олимпиада комитетінің (ХОК) жаңа президенті Кирсти Ковентридің (Зимбабве) басшылығымен өтетін алғашқы Олимпиада болмақ.
Кирсти Ковентри 2025 жылғы 23 маусымнан бастап Халықаралық олимпиада комитетінің президенті қызметін атқарады. Ол — бұл лауазымдағы алғашқы әйел, сондай-ақ Африка құрлығынан шыққан алғашқы өкіл және Пьер де Кубертен заманынан бергі ХОК-тың ең жас президенті саналады.
Олимпиада ойындары тарихында алғаш рет екі Олимпиада алауы жағылады:
Бірі Милан қаласында, қаланың символына айналған Бейбітшілік аркасының (Arco della Pace) жанында жағылады.
Екіншісі Кортина-д’Ампеццо қаласының орталығындағы Дибона алаңында орнатылады.
Олимпиада бойтұмарлары
Милан мен Кортинада өтетін 2026 жылғы Қысқы Олимпиаданың бойтұмарлары — «Tina» және «Milo» есімді кейіпкерлер (ақкістер).
Олар — Италия Альпілері мен Доломит тауларын білдіретін екі сүйкімді ақкіс бауырлар. Бұл кейіпкерлерді 2023-2024 жылдары өткен байқауда Калабрия өңірінің мектеп оқушылары ойлап тапқан, сондықтан бойтұмарлар халық арасында кең танылды.
Tina — ақ түсті ақкіс (Олимпиада ойындарына арналған). Ол қысты, Доломит пен Кортина-д’Ампеццо қарларының тазалығын білдіреді. Ол өте жігерлі, батыл, таудағы шытырман оқиғаларды жақсы көреді.
Milo — қоңыр түсті ақкіс (Паралимпиада ойындарына арналған). Оның бір аяғы жоқ — бұл қиындықтарды еңсерудің және инклюзивті қоғамның символы. Milo сән мен инновация қаласы саналатын Миланды бейнелейді.
Ашылу салтанаты қалай өтеді
2026 жылы Милан мен Кортинада өтетін Қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында көптеген спортшылар өз елінің туын алып шығады. Қабылдаушы ел Италия төрт ту ұстаушыны ұсынады, ал спортшылар шеруі төрт жерде өтеді. Негізгі салтанатты кеш Милан қаласындағы «Сан-Сиро» олимпиадалық стадионында ұйымдастырылады. Сол уақытта Предаццо, Ливиньо және Кортина-д’Ампеццода марапаттау рәсімдері мен спортшылар шеруі қатар өтеді.
Милан-Кортина-2026 Олимпиада ойындарының нақты бекітілген ту ұстаушыларының тізімімен осы жерде танысуға болады.
Белгілі италиялық әнші Андреа Бочелли 2026 жылғы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында өнер көрсететіні белгілі болды. Ол Мэрайя Кэри мен Лаура Паузини секілді әлемдік жұлдыздардың қатарына қосылады. «Time to say goodbye», «The prayer» және «Because we believe» сияқты әсерлі туындыларымен танылған әлемге әйгілі тенор Гармония тақырыбына арналған салтанатты кештің басты жұлдызы болмақ.
Андреа Бочеллидің Милан мен Кортинада өтетін Олимпиададағы өнер көрсетуі айрықша күтіліп отыр. Бұл – оның 2006 жылы Туринде өткен Қысқы Олимпиада ойындарының жабылу салтанатында «Because we believe» әнінен кейінгі Олимпиада сахнасына екінші рет шығуы. Сол кездегі өнері оның ірі спорттық шарадағы алғашқы әрі есте қалған перфоманстарының бірі ретінде тарихта қалды.
Милан-Кортина–2026 қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатын «Balich Wonder Studio» студиясы ұйымдастырады. Ұйымдастырушылар бұл жаһандық мерекеге жаңа, инклюзивті сипат беруді уәде етіп отыр.
Қауіпсіздік шаралары
Олимпиада спортшылары мен қонақтарының қауіпсіздігі ұйымдастырушылар үшін маңызды басымдық болып қала береді. Сондықтан екі мың полиция қызметкері, оның ішінде итальяндық карабинерлер мен қаржы гвардиясы шақырылды, олар Милан мен басқа олимпиадалық нысандарға келеді. Қалыптасқан дәстүр бойынша, Италияға әлемнің басқа елдерінен көптеген қауіпсіздік агенттері келіп, өз делегацияларын қорғайды және жалпы жергілікті күштерге тәртіпті қамтамасыз етуге көмектеседі.
2025 жылғы сәуірде ұйымдастырушылар қайта қаралған жалпы операциялық бюджетті жариялады, оның көлемі «шамамен 1,7 миллиард еуро» болып, бұрынғы жоспарланған сомадан 100 миллион еуроға көп болып шықты.
Италиялық баспасөз наразылықтар да болуы мүмкін екенін жазды. Түрлі наразылық білдірушілер 7 ақпанда пикет өткізуді және басқа да ауқымды бастамаларды жоспарлап отыр.
Ойындар өтіп жатқан күндері метроның жұмысы түнгі 2-ге дейін ұзартылды, ал көлік желісінде – жер үсті көлігінің кестесі күшейтілді (14 желі таңғы 5:30-ға дейін жұмыс істейді), сондай-ақ қоғамдық көлік пен қызметтік көліктерге кедергі болмайтындай етіп 90-91 автожол учаскесінде мотоцикл қозғалысы шектелді. Бұл қағидалар аймақтық үкіметтің Олимпиада (6–22 ақпан) және Паралимпиада (6–15 наурыз) ойындары кезеңінде күшіне енеді.
Милан мен Кортинаның қысқы Олимпиада ойындары үшін киберқауіпсіздікті қадағалауға арналған төтенше қауіпсіздік шаралары енгізілді. Осы мақсатта тосын жайттар мен кибершабуылдарды шешу үшін тәулік бойы жұмыс істейтін операциялық орталық құрылды.
2025 жылы қараша айының соңында Милан мен Кортинаның қоры Италия Ішкі істер министрлігінің Қоғамдық қауіпсіздік департаментімен келісімге қол қойды. Киберқылмыспен күрес және маңызды инфрақұрылымды қорғау ұлттық орталығы (Cnaipic) және аймақтық киберқауіпсіздік орталықтарына (Ломбардия киберқауіпсіздікті басқару орталығы және Венето мен Трентино-Альто-Адидже пошталық полиция орталықтары) кибершабуылдар жағдайында қорғаныс және әрекет ету стратегиялары мен процедураларын әзірлеу тапсырылды, бұл үшін ішкі төтенше байланыс пен деректер алмасуға арнайы құрылған желі қолданылады.
Экологияға қауіп
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарын өткізуге өтінішінде ұйымдастырушылар экономикалық және экологиялық тұрақтылыққа басымдық беруді уәде еткен еді. Дегенмен, бұл тұрақты даму уәдесі берілген, бірақ іске аспаған алғашқы жағдай емес, деп жазады DW.
Мәселен Альпі тауларының нәзік экожүйесі үлкен қысымға ұшырауы мүмкін: жаңа лифттер, жасанды қар жасау үшін су қоймалары, тау беткейлері мен жолдар салынады. Әсіресе қардың тапшылығы артып келе жатқан жағдайда, орта және төмен беткейлерді жасанды қармен жабуға тура келеді — қар шашатын құрылғыны пайдалану мен туристік ағынның артуы аймаққа қосымша жүктеме артып, жергілікті экожүйеге қауіп төндіреді.
Даудың басы – Кортинаның жаңа трассасын салу болды, онда бобслей, скелетон және шана спортынан жарыстар өтеді. Трасса үшін 500-600 жылдық ағаштарды кесуге тура келген. Сонымен қатар, болашақта трассаны пайдалану және техникалық қызмет көрсету шығындары Италияның мемлекеттік қазынасына ауыр салмақ болады.
Италия тұрғындарының көңіл-күйі
Олимпиада демеушісі Coca-Cola тапсырысымен итальяндық SWG әлеуметтік зерттеу компаниясы сауалнама өткізген. Онда италиялықтардың 62%-ы қысқы Олимпиада ойындарын өткізуімен мақтанады, ал 59%-ы бұл оқиғаны ұлттық бірлікті нығайтудың бір құралы деп санайды.
Сол зерттеу нәтижесіне сәйкес, сауалнамаға қатысқандардың шамамен 70%-ы Олимпиаданы қызығушылықпен қарайтынын айтқан. 30 жасқа дейінгі жастар арасында бұл көрсеткіш шамамен 65%-ді құрайды.
Дегенмен, көптеген спорттық нысандар қысқы Олимпиада кезінде әлі құрылыс алаңы болып қала береді. Кейбір жолдар құрылысының кешігуі ерекше алаңдаушылық тудырып отыр және көптеген адам бұл жағдай жол қозғалысында елеулі қиындықтар туғызуы мүмкін деп қорқады.
Билеттер бағасы
Билеттерді «tickets.milanocortina2026.org» ресми сайты арқылы сатып алуға болады. Көптеген танымал шаралар (әсіресе хоккей, мәнерлеп сырғанау, салтанатты рәсімдер) қазірдің өзінде сатылып кеткен немесе тек қымбат билеттер қалған. Әр сәрсенбі күні, Еуропа уақыты бойынша сағат 16:00-де кейбір дисциплиналарға қосымша билеттер сатылады (мысалы, 14 қаңтарда арнайы бағамен sliding sports пен керлингке арналған орындар қосылды).
Билеттердің жалпы бағасы ең арзаннан (30 евро, хоккейдің алдын ала матчтары немесе кейбір спорт түрлерінің алғашқы айналымдары) премиум категорияға дейін (финалдар, салтанатты рәсімдер) 1000-2800 еуроға дейін өзгеріп отырады.
Мысалы:
Ашылу салтанатын тамашалау — 260-2026 еуро
Жабылу салтанаты (22 ақпан, Верона аренасы) — 950-2800 еуро.
Айта кетейік, Италияда өтетін XXV қысқы Олимпиада ойындарына Қазақстан құрамасы сапында 36 спортшы қатысатын болды.