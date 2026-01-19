Трамп әрекеті әлемдік экономикада «шиеленісті спираль» тудыруы мүмкін - ХВҚ
АСТАНА.KAZINFORM - Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) өзінің соңғы әлемдік экономикалық болжам есебінде сауда шиеленістері мен жасанды интеллект (ЖИ) дамуының төмендеуі әлемдік экономикалық өсімнің негізгі қауіптерінің біріне айналуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Kazinform.
BBC-дің хабарлауынша, экономикалық бақылаушы ұйым әлемдік экономикалық өсім биыл 3,3%-ға жетеді деп болжайды - бұл бұрынғы 3,1%-дық болжамнан жоғары - содан кейін 2027 жылы 3,2%-ға дейін баяулайды.
ХВҚ баяндамасында әлемдік экономикаға «технологияға, соның ішінде жасанды интеллектке (AI) инвестициялардың күрт өсуінен туындайтын ілеспе желдер» ықпал еткені айтылған.
Алайда, есепте Жаһандық перспективалар үшін тәуекелдер «әлі де төмендеу бағытында» екендігі айтылады және егер жасанды интеллекттің өсуіне қатысты үміттер тым оптимистік болып шықса, бұл нарықты күрт төмендетуге әкелуі мүмкін деген ескерту бар.
The Guardian басылымының хабарлауынша, ХВҚ атап өткен тағы бір болжамды қауіп - «сауда шиеленісі артып, белгісіздікті ұзартып, экономикалық белсенділікке көбірек қысым көрсетуі мүмкін». АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландияға байланысты Еуропа елдеріне баж салығын салу қаупі әлемдік экономикаға зиян келтіретін және қаржы нарықтарындағы бағаның күрт төмендеуіне әкелетін «шиеленісті спираль» тудыруы мүмкін.
Бұған дейін ХВҚ Қазақстанның экономикалық реформалардағы ілгерілеуін жоғары бағалады.