04:55, 08 Ақпан 2026 | GMT +5
Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
ЛИВИНЬО. KAZINFORM — 8 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының екінші жарыс күні басталды.
Бүгін 7 қазақстандық спортшы екі спорт түрінен жарыс жолына шығады.
Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:
17:00 — Шаңғы жарысы, скиатлон (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
20:00 — Биатлон, аралас эстафета
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Осыған дейін хабарлағанымыздай, 7 ақпан қазақстандық Надежда Степашкина және Ксения Шалыгина шаңғы спортынан жарыс жолына шықты.
Конькимен жүгіру жарысында Надежда Морозова 6-орын иеленді.