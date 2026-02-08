KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:55, 08 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі

    ЛИВИНЬО. KAZINFORM — 8 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының екінші жарыс күні басталды.

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
    Фото: ҚР ҰОК

    Бүгін 7 қазақстандық спортшы екі спорт түрінен жарыс жолына шығады.

    Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:

    17:00 — Шаңғы жарысы, скиатлон (ерлер)

    Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

    20:00 — Биатлон, аралас эстафета

    Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Айша Ракишева, Милана Генева

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, 7 ақпан қазақстандық Надежда Степашкина және Ксения Шалыгина шаңғы спортынан жарыс жолына шықты. 

    Конькимен жүгіру жарысында Надежда Морозова 6-орын иеленді.

    Спорт Тау шаңғы спорты Олимпиада 2026 Жарыс Италия
