    00:14, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Моңғолияның Олимпиада формасы: тарих, сән және заманауи технология тоғысы

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарына қатысатын Моңғолия ұлттық құрамасының салтанатты және күнделікті формалары алғаш рет көрсетілді, деп хабарлайды Монцамэ

    Қысқы Олимпиада–2026: Моңғолия құрамасының формасында Ұлы империя дәуірінің рухы жаңғырды
    Фото: montsame

    Киім үлгілерін «Гоёл кашемир» компаниясының дизайнерлері мен тігіншілері әзірлеген.

    Дәстүрлі моңғол киімі — дээлді заманауи спорттық эстетикамен жай ғана үйлестірудің орнына, компания көне моңғол киімінің түпнұсқа мұрасын қайта жаңғыртып, оны әлемге танытуды мақсат еткен.

    киім
    Фото: montsame

    Бұл киімдер елдің ұлы тарихы мен мәдени болмысының ажырамас бөлігі болатын көне дәстүрді бейнелейді.

    киім
    Фото: montsame

    Дизайн Ұлы Моңғол империясы дәуіріндегі (XIII–XV ғасырлар) киім үлгілерінен шабыт алған. 

    киім
    Фото: montsame
    киім
    Фото:montsame

    Бұл кезең Моңғолия тарихындағы ең қуатты әрі ықпалды дәуір ретінде саналады. 

    киім
    Фото: montsame

    Дәстүрлі пішін мен символиканы сақтай отырып, заманауи форма өткеннің сұлулығын бүгінгі күннің функционалдығымен ұштастырады. Жұмсақ әрі жылы моңғол кашемирінен тігілген мата нәзік жібекпен және жабайы жануарлардың мүйізінен шабыт алған дәстүрлі кестелермен безендірілген. Бұл өрнектер күш-қуаттың, төзімділіктің және рухани бірліктің нышаны.

    киім
    Фото: montsame

    Ғасырлар бойы Моңғолия көшпенділерін қатаң қысқы суықтан қорғап келген кашемир бұрын ақсүйектердің салтанатты және рәсімдік киімдерінде қолданылған. 

    киім
    Фото: montsame

    Бүгінде ол Олимпиада құрамасының салтанатты формасының ғана емес, сондай-ақ жоғары технологиялы спорттық киімдердің де негізгі материалына айналды.

    киім
    Фото: montsame
    киім
    Фото: montsame

    Оның жылу сақтағыш қасиеті мен эстетикалық талғампаздығы батыс сән индустриясында кеңінен мойындалды. Жаңа дизайнда дәстүрлі кашемир киіз үй сәулеті мен көшпенділердің тұрмыстық нақыштарынан алынған өрнектермен үйлесім тапқан.

    киім
    Фото: montsame
    киім
    Фото: montsame

    Моңғолия ұлттық құрамасы 2026 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарының ашылу және жабылу салтанаттарына көне мұраны заманауи дизайнмен тоғыстырған ерекше киіммен шығады.

    Айта кетелік Моңғолия Президенті Астанада өткен Silk Way Star байқауының жеңімпазын марапаттағаны туралы жазған едік.

     

    Моңғолия Әлем жаңалықтары Олимпиада 2026
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
