Моңғолия Президенті Астанада өткен Silk Way Star байқауының жеңімпазын марапаттады
АСТАНА. KAZINFORM — Silk Way Star халықаралық вокалдық байқауының жеңімпазы, Моңғолиядан шыққан Мишель Джозеф «Алтын темірқазық» орденінің иегері атанды.
Моңғолияның Ұлттық бостандық пен тәуелсіздікті қалпына келтіру күнінің 114 жылдығына орай ел Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх азаматтарды жоғары мемлекеттік атақ, орден сондай-ақ медальдармен марапаттау туралы Жарлық шығарды. Марапатталғандар қатарында Silk Way Star Азия халықаралық вокалдық байқауының Гран-при иегері, әнші Мишель Джозеф те бар. Ол «Алтын темірқазық» орденімен («Алтан гадас одон») марапатталды.
— Президент орденді табыстай отырып: «Алтын темірқазықтай жарқыра», деді. Бұл — сөзбен айтып жеткізе алмайтын әсер. Халықаралық сахнада менің есімімнен гөрі, елімнің аты аталғанына қатты қуандым. Бұл марапат мені одан әрі биік мақсаттарға ұмтылып, жаңа жетістіктерге жетуге шабыттандырды, — деп бөлісті Мишель Джозеф.
Мишель Джозеф — Моңғолияға кеңінен танымал әнші әрі композитор. Ол шығармашылығында дәстүрлі уртын дуу (созылмалы халық әндері) элементтерін поп, R& B және фанк жанрларымен шебер үйлестіреді. Өнер иесі моңғол және ағылшын тілдерінде ән шырқайды.
Silk Way Star — Азиядағы алғашқы халықаралық вокалдық байқау. Бұл жобаға Қазақстан, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Грузия, Малайзия, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Кореядан келген өнерпаздар қатысты.
Шоу Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен Қытайдың CMG медиа корпорациясы арасындағы Silk Way Star халықаралық жобасын құру туралы келісім аясында жүзеге асырылды. Байқаудың барлық 10 шығарылымы Jibek Joly және Silk Way телеарналарынан көрсетілді. Үлкен финал тікелей эфирде өтіп, Әзербайжан, Грузия, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолияны қоса алғанда, әлемнің көптеген елдеріндегі көрермендерді қамтыды. Жобаның жалпы көрермендер саны 1 миллиард адамнан асты.
«Алтын темірқазық» ордені (Altan Gadas Odon) — 1936 жылы құрылған Моңғолияның мемлекеттік марапаты. Ол елдің ең жоғары наградаларының бірі болып саналады және ерлік істері, мәдениет, қоғам және өзге де салалардағы айрықша еңбегі үшін табысталады.
Бұған дейін Мишель Джозеф қазақ тілінде ән жазуды жоспарлап жүргенін мәлімдеген еді.
