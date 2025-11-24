Silk Way Star: Қазақстан Еуразияның жаңа медиабрендін қалыптастырады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Президентінің Телерадиокешені Қытайдың CMG корпорациясымен бірлесіп құрған Silk Way Star халықаралық вокалдық байқауы елдің ең танымал экспорттық медиа өнімдерінің біріне айналды. Формат толықтай Қазақстанда әзірленген, сондықтан заңды құқығы, франшиза мен монетизация әлеуеті отандық индустрияға тиесілі, бұл оған жаңа мүмкіндіктер ашады.
Биылғы жобада Моңғолиядан келген қатысушы Мишель Джозеф жеңіске жетті. Оның жеңісі байқаудың халықаралық мәртебесін және аймақтың барлық таланттарына ашықтығын тағы да көрсетті.
Сандар Silk Way Star танымалдығының артқанын растап отыр. Әлеуметтік желілерде аудиторияны қамтуы 43 елді, 143 млн-нан астам пайдаланушыны және 300 млн-нан астам қаралымды құрады. Бұл Қазақстан үшін құқықтар мен лицензиялар сатуды, жарнама нарығын кеңейтуді және демеушілік келісімшарттарының көбеюін қоса алғанда, нақты мүмкіндіктер ұсынады.
Осылайша, Silk Way Star қазірдің өзінде елдің шығармашылық индустриясын дамытып, продакш-студиялар, дизайн, музыка, SMM және аналитика мамандарына деген сұранысты арттырып келеді. Жоба сонымен қатар Қазақстанның аймақтағы мәдени дипломатия орталығы ретіндегі имиджін нығайтып отыр.
Жобаны масштабтау Қазақстанға Еуразиядағы жетекші медиахаб ретіндегі мәртебесін нығайтуға көмектеседі. БАҚ пен шығармашылық экономикаға инвестициялар алдағы жылдары 50-70 миллион долларға жетеді, ал саланың ЖІӨ-ге қосқан үлесі екі есеге артады деп болжанып отыр.