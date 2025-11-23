KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:17, 23 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақ тілінде ән шығарғым келеді — Silk Way Star жобасының жеңімпазы

    АСТАНА. KAZINFORM — Silk Way Star халықаралық вокалдық байқауының жеңімпазы, Моңғолиядан келген Мишель Джозеф қазақ тілінде ән жазуды жоспарлап жүргенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Моңғолия
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Бұл туралы әнші Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында айтты.

    — Қазірдің өзінде қазақша ән дайындап жатырмын. Өйткені қазақ мәдениеті мен тілін өте жақсы көремін. Қазақ тілі — өте әдемі тіл, оны үйренгім келеді. Сол себепті қазақ тыңдармандарыма осы тілде ән шығаруды ұйғардым, — деді Мишель.

    Мишель Джозеф
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ол сондай-ақ байқау қатысушылары мен қазылар алқасына үлкен тәжірибе сыйлағаны үшін алғысын білдірді.

    — Финалда өзімді керемет сезіндім, бірақ жобаның аяқталғаны аздап көңілге қаяу түсірді. Соған қарамастан, келесі жылы да осы байқауға қатысқым келеді, — деп атап өтті ол.

    Еске сала кетсек, Silk Way Star алғашқы азиялық вокалдық мегажобасының гранд-финалы 23 қараша күні Астанада өтті. Бас жүлдені Моңғолия өкілі Мишель Джозеф жеңіп алған болатын.

    Тегтер:
    Мәдениет Әнші Моңғолия Silk Way Star Өнер байқау
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар