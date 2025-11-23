Қазақ тілінде ән шығарғым келеді — Silk Way Star жобасының жеңімпазы
АСТАНА. KAZINFORM — Silk Way Star халықаралық вокалдық байқауының жеңімпазы, Моңғолиядан келген Мишель Джозеф қазақ тілінде ән жазуды жоспарлап жүргенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Бұл туралы әнші Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында айтты.
— Қазірдің өзінде қазақша ән дайындап жатырмын. Өйткені қазақ мәдениеті мен тілін өте жақсы көремін. Қазақ тілі — өте әдемі тіл, оны үйренгім келеді. Сол себепті қазақ тыңдармандарыма осы тілде ән шығаруды ұйғардым, — деді Мишель.
Ол сондай-ақ байқау қатысушылары мен қазылар алқасына үлкен тәжірибе сыйлағаны үшін алғысын білдірді.
— Финалда өзімді керемет сезіндім, бірақ жобаның аяқталғаны аздап көңілге қаяу түсірді. Соған қарамастан, келесі жылы да осы байқауға қатысқым келеді, — деп атап өтті ол.
Еске сала кетсек, Silk Way Star алғашқы азиялық вокалдық мегажобасының гранд-финалы 23 қараша күні Астанада өтті. Бас жүлдені Моңғолия өкілі Мишель Джозеф жеңіп алған болатын.