Қысқы Олимпиадаға Қазақстаннан неше спортшы қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте 2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарына спортшыларымыздың дайындығы жөнінде баяндады.
XXV Қысқы Олимпиада ойындары 6-22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина-Д'Ампеццо қалаларында өтеді. Жарысқа 93 елден 3 мыңға жуық спортшы қатысады деп күтілуде. Барлығы 116 марапат жиынтығы ойнатылады.
— Ұлттық команда спорттың 10 түрінен 58 медаль жиынтығы бойынша бақ сынасады. Олардың қатарында биатлон, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, тау шаңғы спорты, шаңғы қоссайысы, шаңғы жарыстары, шаңғымен трамплиннен секіру, фристайл-могул және фристайл-акробатика бар, — деді Е. Мырзабосынов Үкіметтің бүгінгі отырысында.
Салтанатты ашылу рәсімі 2026 жылдың 6 ақпанында Милан қаласында өтеді, ал жабылу салтанатын 22 ақпанда Верона қаласында ұйымдастыру жоспарланған.
Ойындар бағдарламасы конькимен жүгіру және шаңғы жарысы спортшыларының өнер көрсетуімен басталады. Соңғы кезеңде тау шаңғысы бойынша жарыстар өтеді.
— Болжамға сәйкес, ұлттық команданың құрамында 35-ке жуық спортшы болады деп күтілуде. 2022 жылы Бейжіңде өткен қысқы Олимпиада ойындарында еліміздің намысын 34 спортшы қорғаған. Қазір Софья Самоделкина мен Михаил Шайдоровтың мәнерлеп сырғанаудан 2 жеке ресми Олимпиада лицензиялары бар. Сонымен қатар, спортшыларымыз шорт-тректен 9, конькимен жүгіруден 12 лицензия жеңіп алды, — деді Туризм және спорт министрі.
Бұған дейін Милан Олимпиадасындағы Қазақстан құрамасының киім формасы жарияланған еді.