    13:32, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қысқы спорт түрлеріне бөлінген 13,3 млрд теңге қайда кетіп жатыр – министр жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM – Турзим және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында қысқы спорт түрлеріне бөлінген қаражаттың қайда кетіп жатқанын түсіндірді.

    Астанада қысқы спорт түрлеріне арналған бірыңғай мектеп құрылады
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    - Сіз айтып отырған 13,3 млрд теңге қысқы спорт түрлерінің бәріне 4 жылдың ішінде бөлінген. Оның ішінде еңбекақы төлеу қорынан бастап оу-жаттығу жиындарына, іссапарларға дейінгі шығындар да бар. Заманауи құрал-жабдықтар, медициналық сүйемелдеу, биологиялық жарақтандыру да соның ішіне кіреді. 20 өңірдің бәрі осы қаражаттан алды, - деді Ербол Мырзабосынов.

    Министр бұл қаражаттың 80 пайызы бюджеттен алынғанын атап өтті.

    - Бұл соманың шамамен 10-20 пайызы бюджеттен тыс көздерден алынды, - деді ол.

    Бұған дейін Астанада қысқы спорт түрлеріне арналған бірыңғай мектеп құрылатынын жазған едік. 

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
