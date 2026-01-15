Қытай 2026 жылғы ғарыштық миссиясын жерді қашықтан бақылау спутнигін ұшырумен бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай 2026 жылға арналған ғарыштық миссиялар бағдарламасын сәтті орбиталық ұшырылыммен бастады, деп хабарлайды Синьхуа.
Елдің солтүстігіндегі Шаньси провинциясында орналасқан Тайюань ғарыш айлағынан жерді қашықтан бақылауға арналған «Яогань-50 01» спутнигі ғарышқа ұшырылды.
Ғарыш айлағының мәліметінше, аппарат 13 қаңтар күні Бейжің уақытымен сағат 22:16-да «Чанчжэн-6» зымыран-тасығышының жаңартылған нұсқасы арқылы ұшырылып, белгіленген орбитаға сәтті шығарылған.
Аталған спутник ұлттық жер ресурстарын мониторингтеу, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін бағалау, табиғи апаттардың алдын алу және олардың салдарын азайту мақсатында пайдаланылатын болады.
Бұл ұшырылым «Чанчжэн» сериясындағы зымыран-тасығыштар үшін 624-ші ұшу миссиясы болып отыр. Сонымен қатар ол Қытайдың 2026 жылғы алғашқы сәтті орбиталық ұшырылымы ретінде тіркелді.
Айта кетейік, Қытай соңғы жылдары ғарыш саласындағы бағдарламаларын белсенді түрде кеңейтіп, жерді қашықтан зондтау, навигация және ғылыми зерттеулерге арналған спутниктерді жүйелі түрде орбитаға шығаруды жалғастырып келеді.
Бұған дейін қытайлық CAS Space ғарыштық туризмге арналған суборбиталды аппаратты сәтті сынағанын жазған болатынбыз.