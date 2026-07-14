Қытай 2030 жылға қарай орташа өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттырмақ
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай 2030 жылға қарай орташа өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттыруды жоспарлап отыр. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұл көрсеткіш 2025 жылы 79,25 жасты құрады, деп хабарлайды Синхуа.
Бұл мақсат Қытай Мемлекеттік кеңесі жариялаған қоғамдық денсаулық сақтауды жақсартудың жаңа бесжылдық жоспарында белгіленген.
Құжатта қоғамдық денсаулық сақтау жүйесін одан әрі жетілдіру және «Салауатты Қытай» бастамасын ілгерілету талап етіледі.
Билік медициналық көмектің теңгерімді және қолжетімді болуын қамтамасыз етуді, аурулардың алдын алу және денсаулық сақтауды проактивті басқару туралы халықтың хабардарлығын арттыруды және денсаулық сақтаудың негізгі көрсеткіштерін жоғары табысты елдердің деңгейіне жақындатуды көздейді.
Жоспарда сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтау жүйесін нығайту, бастапқы медициналық-санитарлық көмектің аурулардың алдын алу және емдеу мүмкіндіктерін арттыру және қоғамдық денсаулық сақтау қауіптеріне жауап беру механизмдерін жетілдіру талап етіледі.
Сонымен қатар, құжатта саланы дамытудың басым бағыттары анықталған, соның ішінде адам өмірінің барлық кезеңдерінде медициналық көмекті жақсарту, денсаулық сақтау жүйесін нығайту, интеграцияланған, жоғары сапалы және тиімді денсаулық сақтау жүйесін құруды жеделдету, саланың өсуінің жаңа қозғаушы күштерін дамыту және қоғамдық денсаулықты сақтауға баса назар аудара отырып, басқару тиімділігін арттыру көзделген.
Айта кетейік, Астана халқының өмір сүру ұзақтығы 78,8 жасқа жетті.