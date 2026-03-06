Қытай 5 жыл ішінде өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттыруды мақсат етіп отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай 15-ші бесжылдық кезеңінде (2026-2030) өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттыруды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Тиісті мақсат «Қытай Халық Республикасының ұлттық экономикалық және әлеуметтік дамуының 15-ші бесжылдық жоспарына арналған нұсқаулық» жобасына енгізілген. Құжат 5-12 наурыз аралығында Бейжіңдегі Халық жиналыстарының Үлкен залында өтіп жатқан 14-ші Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысының төртінші сессиясында қарастырылды.
Өмір сүру ұзақтығын арттыру үшін жоспарда «Салауатты Қытай» құрылысын жеделдету және елді спорттық державаға айналдыру қажеттілігі аталып өткен.
15-ші бесжылдық жоспарда қартаюға қарсы күрестің маңыздылығы, соның ішінде гериатриялық орталықтардағы мейірбикелік төсек-орындардың үлесін 73%-ға дейін арттыру жоспарлары да атап өтілген.
Айта кетейік, 2025 жылы Қытайдағы орташа өмір сүру ұзақтығы 79 жасқа жетті. Салыстырмалы түрде, Қазақстанда бұл көрсеткіш 75,44 жылды құрады.
Біз бұған дейін Бейжіңде «Екі сессия» отырысы басталғанын хабарлаған едік.