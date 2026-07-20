Қытай адамтектес робот шығарудан көш бастап тұр
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың бірінші жартысында Қытай 400-ден астам адамтектес робот жасап шығарды, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытайдың Өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрлігінің (MIIT) дүйсенбі күні жарияланған мәліметі бойынша, 2026 жылдың бірінші жартысында Қытайда 400-ден астам толық гуманоидты робот жасалды, бұл әлемдік жалпы көлемнің жартысынан астамын құрайды.
Бұл халықаралық бәсекелестікте артықшылығы бар елдің робототехника саласының қарқынды дамуын көрсетеді.
Қытайда жасалған төрт аяқты роботтар әлемдік сатылымның шамамен 70%-ын құрады.
Бұған дейін Қытайдың 100 мыңнан астам гуманоидты робот шығаратыны хабарланған еді.