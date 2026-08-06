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    Қытай АҚШ-қа дрон компоненттері мен технологияларын экспорттауға шектеу қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытай 5 тамыздан бастап АҚШ-қа ұшқышсыз ұшу аппараттарына қатысты қосарлы мақсаттағы тауарларды экспорттауға бақылауды күшейтті. Бұл туралы ҚХР Сауда министрлігі хабарлады.

    Қытай АҚШ-қа дрон компоненттері мен технологияларының экспортын шектеді
    Фото: ҚХР cауда министрлігі

    Ведомствоның мәліметінше, бұл шара Қытайдың ұлттық қауіпсіздігі мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ қаруды таратпау саласын қоса алғанда, халықаралық міндеттемелерді орындау мақсатында қабылданған.

    Хабарламада АҚШ-қа жеткізуге арналған, экспорттық бақылауға жататын қосарлы мақсаттағы тауарлар тізіміне енгізілген дрондар, олардың негізгі компоненттері мен тиісті технологиялары әрбір жағдайда жеке-жеке мұқият қаралатыны айтылған.

    Қабылданған шешімге сәйкес, бұл санаттағы тауарларды экспорттауға лицензия алу рәсімін жеңілдету шаралары қолданылмайды.

    Еске салайық, бұған дейін Қытай АҚШ-тың 56 компаниясына сауда бойынша шектеу енгізген еді.

     

    АҚШ Дрон Қытай
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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