Қытай АҚШ-тың 56 компаниясына сауда шектеуін енгізді
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай дүйсенбі күні 56 АҚШ компаниясына қарсы ауқымды сауда шектеуін енгізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Қытай Сауда министрлігі экспорттық бақылау тізіміне 10 АҚШ субъектісін қосты.
Кез келген елден немесе аймақтан келген ұйымдар мен жеке тұлғаларға Қытайда жасалған қос мақсатты өнімдерді осы 10 субъектіге беруге де тыйым салынады. Барлық байланысты әрекеттер дереу тоқтатылуы керек.
Сауда министрлігінің ресми өкілі атап өткендей, бұл шара АҚШ үкіметінің «Қытай әскери компаниялары» деп аталатын тізіміне қытайлық кәсіпорындардың көбірек санын енгізу жөніндегі әрекеттерінен кейін қабылданды.
Сол күні ҚХР Қаржы министрлігі Мемлекеттік сатып алуға қатысатын ұйымдарға 46 америкалық кәсіпорынның өнімдерін сатып алуға тыйым салды.
Екі шешім де 2026 жылдың 22 маусымында күшіне енді.
Бұған дейін Қытай АҚШ-тың 10 компаниясына экспорттық шектеу енгізгенін хабарлаған едік.