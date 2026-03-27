Қытай АҚШ-тың әрекеттеріне қатысты сауда кедергілерін тексеруді бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай АҚШ-тың жаһандық өндірістік және жеткізу тізбектеріне ықпал ететін шараларына байланысты сауда кедергілерін тексеруді бастады, деп хабарлайды Синьхуа.
ҚХР Сауда министрлігінің мәліметінше, тексерулер АҚШ тарапынан жеткізу тізбектерін бұзу және «жасыл» өнімдер саудасына кедергі келтіру ықтималдығына қатысты жүргізіледі.
Бұған дейін АҚШ-тың Сауда өкілі кеңсесі Қытай мен бірқатар елге қатысты «артық өндірістік қуат» деген негізбен 301-бап бойынша тексеру бастаған. 12 наурызда Қытай және тағы 15 экономикаға қатысты алғашқы тексеру жарияланса, 13 наурызда тағы 59 елді қамтитын қосымша тексеру басталған.
Қытай тарапы бұл қадамдарға «қатаң наразылық» білдіріп, оларды қабылдамайтынын мәлімдеді.
– Қытайдың тиісті салаларының мүдделерін қорғау үшін біз екі тергеу бастадық, – деді ведомство өкілі.
Тексеру Қытайдың сыртқы сауда туралы заңына және сыртқы сауда кедергілерін зерттеу ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Министрлік нәтижелеріне қарай тиісті шаралар қабылдайтынын мәлімдеді.
Айта кетейік, ЕО-ның Қытайдан көлік импорты алғаш рет экспорттан көп болды.