Қытай азаматтардың несие тарихын қалпына келтіру бағдарламасын іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Халық банкі халықтың жалпы несиелік профилін жақсартуға және нарықтық белсенділікті жандандыруға бағытталған бір реттік несие тарихын қалпына келтіру бағдарламасын іске қосты, деп хабарлайды China Daily.
ҚХР Халық банкі төрағасының орынбасары Цзоу Лань дүйсенбі күні жаңа шара қарыздарын уақытында толық өтеген азаматтарға несие тарихын қалпына келтірудің ашық және бірыңғай механизмін ұсынатынын мәлімдеді. Ол бағдарлама несиелік тәртіпті жеңілдетуге арналмағанын және қарыз алушыларды міндеттемелерінен босатпайтынын қоса айтты.
Синхуа ақпараттық агенттігі бағдарлама 2020 жылдың 1 қаңтары мен 2025 жылдың 31 желтоқсаны аралығында тіркелген мерзімі өткен қарыздарға қолданылатынын, егер мерзімі өткен қарыз сомасы әрбір жеке жағдай үшін 10 000 юаньнан (1417 АҚШ доллары) аспаса, қолданылатынын атап өтті.
Негізгі талап — мерзімі өткен соманы 2026 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей толық өтеу. Егер бұл шарттар орындалса, мерзімі өткен төлемдер туралы ақпарат қарыз алушының несиелік тарихында көрсетілмейді.
Сарапшылар бұл «несиені жылыстату» емес, мақсатты несие тарихын қалпына келтіру екенін айтады.
