    17:21, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Қытай билігі төрт провинцияда төтенше режим енгізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда «Матмо» тайфуны салдарынан болуы мүмкін нөсер жаңбырға байланысты су тасқынына қарсы төтенше әрекет ету режимі енгізілді, деп хабарлайды Синьхуа. 

    Фото: pexels

    Қытайдың Су ресурстары министрлігі сенбі күні «Матмо» тайфунының ықтимал әсерінен туындауы мүмкін нөсер жаңбыға байланысты төрт провинциялық деңгейдегі әкімшілік аумақта су тасқынына қарсы 4-деңгейлі төтенше әрекет ету режимін іске қосты.

    Болжам бойынша, 2025 жылдың 4–7 қазан аралығында осы жылдың 21-ші тайфуны саналатын «Матмо» елдің оңтүстік және оңтүстік-батыс аймақтарында, әсіресе Гуандун, Хайнань, Юньнань провинцияларында және Гуанси-Чжуан автономиялық ауданында қатты нөсер жауын тудыруы мүмкін.

    Осы кезеңде кейбір жергілікті өзендердегі су деңгейі қауіпті межеден асып кетеді деп күтілуде. 

    Айта кетелік Қытайдағы жер сілкінісінен 9 адам зардап шеккен еді

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Ауа райы Қытай Төтенше жағдай режимі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
