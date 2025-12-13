Қытай болат өнімін экспорттауға шектеу енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Сауда министрлігі 2026 жылдан бастап 300-ге жуық болат өнімін қамтитын экспортты лицензиялау жүйесін енгізетінін хабарлады. Бұл туралы ANEWZ жазды.
Министрлік шектеудің себебін нақтыламады. Бірақ бұл қадам Еуропаның арзан қытай болатына және елдегі артық қуатқа қатысты сынға жауап болмақ.
Жаңа жүйе бойынша 1 қаңтардан бастап болат өнімдерінің жекелеген түрлерін экспорттау үшін экспорттық лицензия қажет болады.
Қытайдың болат экспорты Америка Құрама Штаттары енгізген жоғары тарифтерге қарамастан, қаңтар-қараша кезеңінде өткен жылдан 6,7 пайыз өсіп, 107 миллион тоннадан асты.
Еуропалық шенеуніктер Қытай болатының бағасын бәсекелестерінен айтарлықтай төмен бағалағаны үшін ұзақ уақыт бойы сынға алды. Ішінара үкімет субсидиялары себебінен бұл ЕО болат өнеркәсібіне нұқсан келтіреді деп санайды.
Айта кетейік, желтоқсанның алғашқы күнінде Жапонияның болат құю зауытында жарылыс болды.