Қытай ЕО-ның Huawei жабдықтарына тыйым салуына жауап беретінін ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Еуропалық одақ (ЕО) аумағында Huawei компаниясының жабдықтарын пайдалануға шектеу қою бастамасы ілгерілесе, жауап шараларын қабылдауы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлады Lianhe Zaobao.
Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Қытайдың ЕО-дағы өкілдігі 29 сәуір күні Брюссельде өткен кездесуде Еуропалық комиссияға ұсынылған құжаттағы кейбір тұжырымдарды алып тастауды сұраған. Атап айтқанда, Қытай жабдықтарын «киберқауіпсіздікке қатер» деп бағалау және Қытай компанияларын «жоғары тәуекелді жеткізушілер» қатарына қосу мәселелері сөз болған.
Еурокомиссияның атқарушы вице-президенті Хенна Вирккунен мүше елдерге Huawei және ZTE жабдықтарын кезең-кезеңімен пайдаланудан бас тартуды ұсынған. Сонымен қатар ол 2026 жылдың басында киберқауіпсіздікті күшейту мақсатында заңнамаға міндетті талаптар енгізуді ұсынды.
Қытай тарапы егер бұл бастама жүзеге асса, «тең жауап шараларын» қабылдауға мәжбүр болатынын атап өтті. Бұл, өз кезегінде, ЕО-ға немесе еуропалық компанияларға қатысты тексерістер жүргізу және басқа да қарсы қадамдар жасауды қамтуы мүмкін.
Қазіргі уақытта Еуропаның бірқатар елдері мен Ұлыбритания телекоммуникация желілерінің маңызды бөліктерінде Huawei жабдықтарын пайдалануға шектеу енгізген. Мұндай шешімдер компанияның Қытай үкіметімен байланысы болуы мүмкін деген қауіппен түсіндіріледі.
Дегенмен, сарапшылар мұндай шектеулер телекоммуникация саласына кері әсер етуі мүмкін екенін айтады. Олардың пікірінше, бұл желілік жабдықтардың жеткізілуін шектеп, операторларды қымбатырақ немесе технологиялық деңгейі төмен баламаларға көшуге мәжбүр етуі ықтимал. Huawei-ден бөлек, негізгі жеткізушілер қатарында Nokia мен Ericsson бар.
