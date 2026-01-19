Қытай халқы 2025 жылы 3,39 миллионға азайды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың соңында Қытай халқы 3,39 миллион адамға азайып, 1,404 миллиардқа жетті. Тиісті деректерді Қытайдың Ұлттық статистика бюросы ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
2025 жылы елде 7,92 миллион туу және 11,31 миллион өлім тіркелді. Халықтың табиғи өсу қарқыны 1000 адамға шаққанда минус 2,41 болды, бұл демографиялық қысқарудың жалғасып жатқанын көрсетеді.
Халықтың жыныстық құрылымында ер адамдар басым болып қала береді. 716,85 миллион ерлер және 688,04 миллион әйелдер бар. Жыныстық арақатынас 104,19-дан 100-ге дейін.
Жасы бойынша 16 жастан 59 жасқа дейінгі халық саны 851,36 миллион, бұл жалпы халықтың 60,6%-ын құрайды. 60 жастан асқан адамдар саны 323,38 миллионға (23,0%) жетті, оның ішінде 223,65 миллионы (15,9%) 65 жастан асқандар.
Бұл статистикаға Гонконг және Макао арнайы әкімшілік аймақтарының, Тайвань тұрғындары немесе Қытайда тұратын шетелдік азаматтар кірмейді.
Айта кетейік, Қытай 2023 жылы халқы ең көп ел болудан қалды, халық санының көптігінен Үндістан алдыға шықты.
Бұған дейін Қытай халық санының азаюын өнеркәсіптік роботтармен өтейтінін хабарлаған едік.