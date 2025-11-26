Қытай инсулинді тері арқылы жеткізудің алғашқы әдісін ойлап тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай ғалымдары қандағы қант деңгейінің төмендеуін қамтамасыз ететін және дәстүрлі инъекциялар әсерімен салыстыруға болатын инвазивті емес инсулинді тері арқылы жеткізудің жаңа технологиясын ойлап тапты, деп хабарлайды Синьхуа.
Nature журналында жарияланған зерттеуді Чжэцзян университеті басқарған топ жүргізді. Бұл жұмыс қант диабетімен ауыратын жүздеген миллион науқасты емдеудің стандартты әдісі болып табылатын күнделікті тері астына инъекциялардың әлеуетті баламасын ұсынады.
Ғалымдар бұрын қатерлі ісікке қарсы препараттарды тасымалдаушы ретінде зерттелген OP полимерін сәйкестендіргенін және оның тері тосқауылы арқылы ену қабілетін анықтағанын хабарлады. Бұл макромолекулалардың теріге ене алмайтыны туралы жалпы қабылданған пікірге қайшы келіп отыр.
Топ инсулинді терінің терең қабаттарына тасымалдайтын және лимфа тамырлары арқылы жүйелік қан ағымына жеткізетін OP-I қосылысын жасады. Жануарларға жүргізілген сынақтар препараттың бауырға, бұлшықетке және май тініне тиімді әсер ететінін көрсетті. Бұл ретте тері құрылымы зақымдалған жоқ, ал токсикологиялық сынақтар тасымалдаушының жоғары қауіпсіздігін растады.
Технология өнеркәсіпке берілді және команданың айтуынша, клиникалық қолдануға жақын.
Ғалымдардың пікірінше, бұл қант диабеті мен ревматоидты артрит сияқты созылмалы ауруларға шалдыққан науқастардың инъекциялардың ұзақ мерзімді курсына тәуелділігін азайтуы мүмкін.
