Қытай ғалымдары бедеулікті емдеудің жаңа тәсілін тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай ғалымдары әйелдердің жасы ұлғайған сайын жүкті болу мүмкіндігінің төмендеуінің негізгі себебін анықтап, емдеу әдісін көрсетті, деп хабарлайды Синьхуа.
Зерттеуді Нанкай университеті бастаған ғалымдар тобы жүргізді. Нәтижелер Cell Reports Medicine журналында жарияланды.
-Біз бұрын назардан тыс қалған рибосомалық дисфункция жұмыртқа сапасының нашарлауының факторы екенін анықтадық, - дейді Нанкай университетінің ғалымы Ли Цзе.
Зерттеуге сәйкес, рибосомалық геннің шамадан тыс белсенділігі әйелдерде шамамен 35 жаста басталады. Бұл қалыпты ақуыз синтезін бұзады, хромосомалардың бөліну қателіктерін тудырады және эмбрионның дамуына кедергі келтіреді.
Топ рибосомалық трансляцияны тежейтін рапамицин препаратын тексерді. Терапияның қысқа курсы рибосомалық белсенділікті төмендетіп, ақуыз балансын қалпына келтіріп, жұмыртқа сапасын жақсартты.
Кішігірім клиникалық сынақта бірнеше әйел осы емдеуден кейін жоғары сапалы бластоцисталар ала алды. Бұл жүктіліктің сәтті өтуіне және сау балалардың дүниеге келуіне ықпал етті.
Шаньси балалар ауруханасының өкілі У Сюйцин нәтижелер көңіл қуантарлық екенін және жасқа байланысты бедеулікті түсіну мен емдеудің жаңа жолдарын ашатынын атап өтті. Ол емдеу хаттамасының тиімділігін растау және жетілдіру үшін ауқымды клиникалық сынақтар қажет екенін қоса айтты.
Осыған дейін Қытайдың өмірді 120 жылға дейін ұзартатын дәрі жасап жатқаны туралы жаздық.