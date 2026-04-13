Қытай интернет байланыс технологияларын дамытуға арналған сынақ спутнигін орбитаға шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай теңізден сәтті зымыран ұшыруды жүзеге асырып, Цзелун-3 (Smart Dragon-3) арқылы сынақ спутнигін жоспарланған орбитаға шығарды, деп хабарлайды Xinhua.
Аталған зымыран спутниктік интернет технологияларын дамытуға арналған сынақ спутнигін орбитаға жеткізді.
Ұшыру Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясындағы Янцзян қаласы маңындағы теңіз платформасынан жүзеге асырылды.
Мәліметке сәйкес, ұшыруды Тайюань спутник ұшыру орталығы басқарған.
Еске салайық, наурыз айының соңында Қытай ғарышта спутниктерге жанармай құюға арналған икемді роботты сынақтан өткізген болатын.
Еске салсақ, осыдан бұрын Қытайдың сынақтағы ғарыш кемесі орбиталық станцияны жабдықтауға жол ашатынын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ, Қытай ғарышта аурухана салу үшін орбитаға медициналық жабдықтар жібергені белгілі болды.
Бұдан бөлек, Қытайдың эксперименттік спутниктік топтамасы Айды толық зерттеуге жол ашпақ.