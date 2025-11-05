KZ
    Қытай мен АҚШ арасындағы саудаға салынған қосымша баж салығының мерзімі ұзарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытай АҚШ-тан импортталатын тауарларға салынатын 24%-дық қосымша баж салығын тағы бір жылға тоқтатады және ставканы 10% деңгейінде сақтайды, деп жазды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап. 

    Қытайдың Мемлекеттік Кеңес жанындағы Кеден баждары комитетінің хабарлауынша, бұл шешім 2025 жылғы 10 қараша, сағат 13:01-де күшіне енеді.

    Комитет бұл қадамды Қытай мен АҚШ арасындағы сауда-экономикалық келіссөздер аясында қол жеткізілген келісімдерді орындау үшін жасалғанын атап өтті.

    — Қосымша баж салығының бір бөлігін тоқтату екіжақты сауда-экономикалық қатынастардың дені сау, тұрақты және ұзақ мерзімді дамуына ықпал етеді, екі ел халқы үшін пайда әкеледі және жаһандық өркендеуге үлес қосады, — деп хабарлады комитет.

    Сонымен қатар, көрсетілген күннен бастап Қытай наурыз айында АҚШ-тан алынатын кейбір тауарларға енгізген қосымша баж салығын да тоқтатады. Наурыздағы хабарламаға сәйкес, 15% баж салығы тауық еті, бидай, жүгері және мақта импорттарына, ал 10% — сорго, соя, шошқа еті, сиыр еті, теңіз өнімдері, жемістер, көкөністер және сүт өнімдеріне қолданылған.

    Комитет атап өткендей, қосымша баж салығының бір бөлігін алып тастау Қытай мен АҚШ-тың негізгі мүдделеріне сай келеді, халықаралық қоғамдастық күткен үміттерді қанағаттандырады және екіжақты экономикалық қатынастарды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.

    Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Куала-Лампурда Қытай мен АҚШ қандай келісім жасағанын жазған болатынбыз.

