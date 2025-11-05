Қытай мен АҚШ арасындағы саудаға салынған қосымша баж салығының мерзімі ұзарды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай АҚШ-тан импортталатын тауарларға салынатын 24%-дық қосымша баж салығын тағы бір жылға тоқтатады және ставканы 10% деңгейінде сақтайды, деп жазды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Қытайдың Мемлекеттік Кеңес жанындағы Кеден баждары комитетінің хабарлауынша, бұл шешім 2025 жылғы 10 қараша, сағат 13:01-де күшіне енеді.
Комитет бұл қадамды Қытай мен АҚШ арасындағы сауда-экономикалық келіссөздер аясында қол жеткізілген келісімдерді орындау үшін жасалғанын атап өтті.
— Қосымша баж салығының бір бөлігін тоқтату екіжақты сауда-экономикалық қатынастардың дені сау, тұрақты және ұзақ мерзімді дамуына ықпал етеді, екі ел халқы үшін пайда әкеледі және жаһандық өркендеуге үлес қосады, — деп хабарлады комитет.
Сонымен қатар, көрсетілген күннен бастап Қытай наурыз айында АҚШ-тан алынатын кейбір тауарларға енгізген қосымша баж салығын да тоқтатады. Наурыздағы хабарламаға сәйкес, 15% баж салығы тауық еті, бидай, жүгері және мақта импорттарына, ал 10% — сорго, соя, шошқа еті, сиыр еті, теңіз өнімдері, жемістер, көкөністер және сүт өнімдеріне қолданылған.
Комитет атап өткендей, қосымша баж салығының бір бөлігін алып тастау Қытай мен АҚШ-тың негізгі мүдделеріне сай келеді, халықаралық қоғамдастық күткен үміттерді қанағаттандырады және екіжақты экономикалық қатынастарды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.
