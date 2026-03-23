Қытай мидан сигнал жинайтын әлемдегі алғашқы инвазивті өнімді саудаға шығарады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай ми–компьютер интерфейсі (МКИ) саласындағы алғашқы инвазивті өнімді коммерциялық қолдануды ресми түрде мақұлдады. Әзірлеуші компанияның мәліметінше, бұл — әлемде клиникалық қолдану кезеңіне өткен алғашқы инвазивті медициналық МКИ құрылғысы, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
«NEO» деп аталатын медициналық өнім 18 бен 60 жас аралығындағы, мойын омыртқасының зақымдануы салдарынан квадриплегияға ұшыраған және саусақпен ұстау қабілетін жоғалтқан науқастарға арналған.
Тиын көлеміндей инвазивті құрылғы миға имплантацияланып, ми сигналдарын нақты уақыт режимінде жинап, оларды декодтауға мүмкіндік береді. Соның арқасында науқас ой арқылы пневматикалық қолғапты басқара алады.
Құрылғы эпидуральды әдіспен енгізіледі. Бұл тәсіл сигнал сапасын жоғары деңгейде сақтай отырып, ми тіндеріне зақым келтіру қаупін азайтады. Сонымен қатар құрылғы сымсыз қуаттандыру және байланыс жүйесімен жабдықталған, бұл оны бір рет орнатып, ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік береді. Операциядан кейін шамамен бір ай ішінде пациенттер жүйені үй жағдайында өз бетінше басқара алады.
Айта кетейік, Қытай халқының 95%-ы базалық медициналық сақтандырумен қамтылған.
Ал Қытай сал ауруы кезінде қол қозғалысын қалпына келтіруге арналған ми имплантын мақұлдады.