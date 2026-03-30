Қытай ой күшімен басқарылатын робот-ит жасап шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Сиань көлік университетінің профессоры Сюй Гуанхуа бастаған ғалымдар тобы нейротехнологиялар көмегімен төрт аяқты роботтарды басқарудың озық жобасын ұсынды, деп хабарлайды Keji Ribao.
Бұл технология пайдаланушыға ой күшінің көмегімен робот-итке бағытты анықтауға, кедергілерді айналып өтуге және нақты жерге жету пәрменін беруге мүмкіндік береді.
— Бұған дейін біз электроэнцефалограмма сигналдары арқылы роботтың негізгі қозғалысын басқара алдық. Енді нейробасқаруды автономды навигация функцияларымен біріктірдік, — деп түсіндірді жоба менеджері.
Оның айтуынша, технология чиптерді енгізу қажеттілігін жоятын «ми-компьютер» инвазивті емес интерфейсіне негізделген. Жүйе мидағы нейрондар белсенділігі кезінде пайда болатын электр сигналдарын оқып, оларды жабдыққа арналған жоғары дәлдіктегі командаларға айналдырады.
— Болашақта робот-ит мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін таптырмас көмекшіге айналуы мүмкін. Бұл технология қартайып отырған қоғам жағдайында жалғызбасты қарт адамдарға ілесіп жүру және медициналық көмек көрсетуден бастап оңалту жаттығуларына дейін кеңінен қолданылуы мүмкін, — деп түйіндеді ол.
