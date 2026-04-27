Қытай сұйытылған табиғи газ тасымалдайтын ірі кемесін іске қосты
АСТАНА.KAZINFORM — Қытай өзінің ең ірі отандық өндірістегі сұйытылған табиғи газ (СТГ) тасымалдаушысын тұтынушыға жеткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Жеткізу рәсімі өткен жексенбіде China Merchants Heavy Industry Co., Ltd. компаниясының кеме жасау зауытында өтті. «Celsius Georgetown» деп аталатын танкер айлақтан шығып, Сингапурға бет алды.
Кеме қос отынды, төмен жылдамдықты қозғалтқыш жүйесімен жабдықталған. Ұзындығы 298,8 метр және ені 48 метр болатын ол 180 000 текше метрге дейін отын тасымалдай алады.
Компанияның бағдарлама менеджері Лу Цзиньлунның айтуынша, тапсырыс кітабында қазіргі уақытта тағы бес ұқсас СТГ тасымалдаушы бар. Барлығы құрылыстың әртүрлі кезеңдерінде. Сериядағы екінші кеме тұтынушыға үш айдан кейін жеткізілуі тиіс.
Бұл танкерлердің негізгі міндеті — жүкті өте төмен -163°C температурада сұйық күйде жеткізу.
Бұған дейін Қытай АҚШ-тан сұйытылған табиғи газ сатып алуды тоқтатқанын хабарлаған едік.