Қытай тәуелділік туындататын дәрілерге бақылауды күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың орталық ведомстволары құрамында прегабалин, декстрометорфан және гвайфенезин бар дәрі-дәрмектерге бақылауды күшейту туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл шара аталған препараттардың заңсыз айналымға түсуі мен теріс пайдаланылуын болдырмауға бағытталған.
Құжатқа сәйкес, провинциялық деңгейдегі дәрі-дәрмекке бақылау органдары декстрометорфанды қолдануға арналған қажетті жоспарларды бекітуді қатаң түрде қадағалайды. Декстрометорфан — гвайфенезин препараттары мен декстрометорфан гидробромиді негізіндегі жөтелге қарсы қоспалардың белсенді фармацевтикалық ингредиенті болып есептеледі.
Қытайдың Дәрі-дәрмекке қадағалау жөніндегі мемлекеттік басқармасы, Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі және Нашақорлыққа қарсы мемлекеттік комитеті бірлесіп шығарған циркулярда бұл препараттарды қолма-қол ақшаға сатып алуға, онлайн сауда арқылы алуға және кәмелетке толмағандарға сатуға тыйым салынатыны көрсетілген.
Сонымен қатар, өндіруші компаниялар дәрілерді қадағалау жүйесін енгізуге міндеттелсе, дистрибьюторлар сатып алу және тексеру кезінде олардың қозғалысын бақылауға тиіс.
Құжатта бұл екі топтағы дәрілерді теріс пайдалану қаупі жоғары негізгі санат ретінде бақылауға алу және заңсыз айналыммен қатаң күресу көзделгені айтылған.
