Қытай тайфун мен су тасқынының салдарын жоюға 430 миллион юань бөлді
АСТАНА.KAZINFORM - Қытайдың Қаржы министрлігі мен Төтенше жағдайлар министрлігі елдің он аймағындағы табиғи апатқа қарсы күреске 430 миллион юань (63 миллион доллар) бөлді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі Синхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Жалпы транштың 150 миллион юаны бұрын бөлінген 190 миллион юаньға қосымша Гуанси-Чжуан автономиялық ауданына бөлінді. Бұл қаражат эвакуацияланғандарды орналастыруға, өтпелі кезеңде олардың өмір сүруін қамтамасыз етуге және зақымдалған тұрғын үйлерді қалпына келтіруге жұмсалады.
Қалған 280 миллион юань Тяньцзинь және Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзянсу, Аньхой, Цзянси және Сычуань сияқты сегіз провинция арасында бөлінеді.
Қаржыландыру іздеу-құтқару жұмыстарына, тұрғындарды эвакуациялауға, апаттардың салдарын жоюға және залалды азайту үшін екінші реттік апат тәуекелдерін бақылауға бағытталған.
Бұған дейін Қытай үкіметі тайфун салдарын жою жұмыстарына 40 миллион юань бөлгені хабарланған болатын.