Қытай Ұлыбритания азаматтары үшін визасыз режим енгізуді қарастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай төрағасы Си Цзиньпин бұл туралы Қытайға төрт күндік ресми сапармен келген Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармермен кездесу кезінде мәлімдеді, деп хабарлайды Xinhuanet.
Кездесу барысында Си Цзиньпин қазіргі тұрақсыз және хаостық халықаралық жағдайда Қытай мен Ұлыбритания БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері және жетекші әлемдік экономикалар ретінде жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау, сондай-ақ экономиканы ынталандыру және екі елдің әл-ауқатын жақсарту үшін диалог пен ынтымақтастықты нығайтуы керек екенін атап өтті.
– Қытай қалай дамып, күшейсе де, ол ешқашан басқа елдерге қауіп төндірмейді, - деді Қытай көшбасшысы.
Си Цзиньпин білім беру, денсаулық сақтау, қаржы және қызмет көрсету салаларындағы өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуге, сондай-ақ жасанды интеллект, жаңа энергия көздері және басқа да салаларда бірлескен зерттеулер жүргізуге шақырды, бұл ортақ даму мен өркендеуге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
– Біз британдық тарап қытайлық кәсіпорындар үшін әділ бизнес ортасын қамтамасыз етеді деп үміттенеміз, - деп атап өтті Си Цзиньпин.
Қытай төрағасы Ұлыбритания үкіметінің мүшелерін, парламентарийлерді және аймақтық қоғамдық топтардың өкілдерін елді жан-жақты, объективті және дәл түсіну үшін Қытайға жиірек келуге шақырды.
Ол Қытайдың британ азаматтары үшін визасыз режимді біржақты енгізу мүмкіндігін белсенді түрде қарастырып жатқанын мәлімдеді.
Ұлыбритания премьер-министрі өз кезегінде Төраға Си Цзиньпинге ІІІ Король Чарльздің сәлемін жеткізіп, сегіз жыл ішінде Қытайға сапар шеккен алғашқы Ұлыбритания премьер-министрі болғанына қуанышты екенін білдірді.
Кир Стармер бұл сапар аясында Қытайға шамамен 60 жоғары лауазымды британдық бизнес және мәдениет қайраткерлерінен тұратын делегация келгенін, бұл екіжақты ынтымақтастықтың кеңдігін және Ұлыбританияның Қытаймен байланысты тереңдетуге және кеңейтуге деген міндеттемесін көрсететінін айтты. Ұлыбритания премьер-министрі маңызды әлемдік экономикалар және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері ретінде Ұлыбритания мен Қытай үшін, әсіресе қазіргі тұрақсыз халықаралық жағдайда, өзара құрмет пен сенімге негізделген ұзақ мерзімді және тұрақты жан-жақты стратегиялық серіктестік құру өте маңызды екенін атап өтті.
Бұған дейін Канада премьер-министрінің 8 жылда алғаш рет Қытайға сапар шегетіні хабарланған болатын.