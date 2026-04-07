Қытай жасанды интеллект көмегімен электронды коммерцияны дамытпақшы
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Сауда министрлігі онлайн бөлшек сауда сегментінде жасанды интеллект енгізуді жеделдетуге бағытталған электронды коммерцияны дамыту шараларын жариялады, деп хабарлайды China Daily.
Жаңа ереже ресми түрде «Жасанды интеллект пен электронды коммерция» моделін әзірлеуге басымдық береді. Реттеуші нарық көшбасшыларына ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жұмсалатын шығындарды арттыруды, тұтынушы тәжірибесін жекешелендіру үшін нейрондық желілерді пайдалануды және транзакциялық, логистикалық шығындарды азайтуды ұсынады.
— Қытай 13 жыл бойы әлемдегі ең ірі онлайн бөлшек сауда нарығы мәртебесін сақтап келеді. Бүгінгі таңда сала 26 миллион отандық сатушыны біріктіреді және бүкіл әлем бойынша 3,2 миллиард тұтынушыға қызмет көрсетеді, — деп атап өтті министрліктің электронды коммерция департаменті.
Жаңа стратегияның маңызды бөлігі — шекарааралық электронды коммерцияны дамыту. Құжатта компанияларды шетелде тікелей сатып алу базаларын құруға, өнім импортын кеңейтуге және бүкіл әлемнен келген тауарлардың Қытай нарығына кіруі үшін «тікелей дәліздер» құруға шақырады.
Сала сарапшыларының пікірінше, жасанды интеллект модельдеріне көшу онлайн сауданы мақсатты және тиімді етеді. Бұл қадам Қытайдың жаһандық бизнесті ұлттық цифрлық экономикаға біріктіруге бағытталған стратегиялық бағытын да айқындайды.
Бұған дейін Қытайда жасанды интеллектті этикалық реттеудің жаңа ережелері бекітілгенін хабарлаған едік.