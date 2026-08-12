Қытай жеке тапсырыс бойынша жасалатын электромобиль өндірісін 18 күнге дейін қысқартты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай тұтынушылары бұдан былай жеке тапсырыс бойынша жасалатын электромобильді небәрі 18 күнде ала алады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі Жэньминь Жибао басылымына сілтеме жасап.
Қытай тұтынушылардың әртүрлі қажеттілігін қанағаттандыру үшін автомобиль жинаудың «икемді өндіріс» моделін қарқынды түрде дамытып жатыр.
— Тұтынушы смартфон арқылы қажеттінің бәрін таңдайды, ал жүздеген өндірістік топ өндіріс желілерінде автоматты түрде құрылады, — деп түсіндірді Avatr компаниясының жоспарлау менеджері Ли Цянь.
Бұл жүйе бұрынғы қойма моделін ауыстырды және тапсырыс бойынша конфигурациялау уақытын айтарлықтай қысқартты.
— Бес жыл бұрын тапсырыс бойынша жасалған автомобильді кем дегенде екі-үш ай күтуге тура келді, бірақ бүгін біз тұтынушы қалаған электромобильді 18 күнде шығарамыз, — деді Changan компаниясының технологиялық жоспарлау жөніндегі бас инженерінің орынбасары Ван Жуй.
Жоғары автоматтандыру икемді өндірістің негізіне айналды. Роботтар тапсырыс деректерін бірден оқиды және жабдықты қайта конфигурациялайды, бұл әртүрлі модельдерді бір желіде үздіксіз жинауға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Қытай гуманоид роботтардың әлемдік нарығының 97 пайызын иеленген болатын.