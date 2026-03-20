Қытайда 5 600-ден астам қаржы ұйымы жұмысын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Ресми мәліметтерге сәйкес, бейсенбі күні жарияланған ақпарат бойынша, 2024 жылдан бастап Қытайда заң талаптарын сақтамайтын 5 600-ден астам қаржы ұйымы жабылған, деп хабарлайды Синьхуа.
ҚХР Мемлекеттік қаржы реттеу басқармасының деректеріне қарағанда, 2025 жылдың желтоқсан айының соңына қарай Қытайдағы алты санаттағы жергілікті қаржы ұйымдарының саны жылдық есепте 26%-ға қысқарған. Бұл тарихи максимумнан 55%-ға төмен көрсеткіш болып отыр.
Олардың қатарына алты санаттағы ұйымдар кіреді: микроқарыз беру компаниялары, қаржылық кепілдіктер ұсынатын компаниялар, несие беретін мекемелер (ломбардтар), қаржылық лизинг компаниялары, коммерциялық факторинг компаниялары және жергілікті активтерді басқару компаниялары.
2024 жылдан бастап Қытай жергілікті алты санаттағы қаржы ұйымдарының жағдайын түзету бойынша белсенді әрекет жасап, талаптарды орындамаған, байланыс орнату мүмкін болмаған, «іс жүзінде қызметі жоқ компания» ретінде әрекет еткен немесе нормативтік актілерді елеулі түрде бұзған мекемелерді жойып, нарықтағы бұзушылықтарға қатаң шаралар қолданып жатыр.
Бұған дейін Еуропалық одаққа Қытайдан әкелінген автокөліктер көлемі алғаш рет Еуропаның Қытайға экспорттаған автокөліктерінен асып түскенін жазған болатынбыз.