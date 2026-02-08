10:00, 08 Ақпан 2026 | GMT +5
Қытайда әлеуметтік логистика шығыны алғаш рет ЖІӨ-нің 14%-ынан төмен түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда әлеуметтік логистикаға жұмсалатын жалпы шығындардың жалпы ішкі өнімге (ЖІӨ) қатынасы 13,9%-ға дейін төмендеді. Бұл көрсеткіш алғаш рет 14% деңгейінен төмен түсті, деп хабарлайды Синьхуа.
ҚХР Мемлекеттік даму және реформалар комитетінің мәліметінше, қазіргі деңгей 13-бесжылдықтың (2016–2020 жылдар) қорытындысы бойынша тіркелген көрсеткіштен 0,8 пайыздық тармаққа төмен.
Ведомство Қытай экономиканың тиімділігін арттыру бағытындағы жұмысты жалғастыратынын атап өтті.
Атап айтқанда, ел 2027 жылға қарай әлеуметтік логистика шығындарының ЖІӨ-ге қатынасын шамамен 13,5%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отыр.
