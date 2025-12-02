Қытайда атмосферадан су жинау жүйесі жасалды
АСТАНА.KAZINFORM - Шанхайлық инженерлер атмосфералық ылғалдан ауыз су өндірудің жаңа жүйесін таныстырды. Бұл әзірлеме су тапшылығына тап болған аймақтар үшін перспективалы шешім ретінде қарастырылады, деп хабарлайды China Daily.
Жүйе конденсация және сіңіру әдістерін, сондай-ақ жылу сорғысын біріктіреді. Бұл тәсіл тіпті жоғары температура мен төмен ылғалдылықтағы аймақтарды қоса алғанда, қиын климатта да су жинауға мүмкіндік береді.
Инновациялық жүйені Шанхайдағы AtmosWell компаниясы Шанхай Цзяотун университетінің Машина жасау мектебінің зерттеулері негізінде әзірледі. Инженерлер жоба Қытайдың атмосфералық су жинаудың жетекші әзірлеушісі болуға деген ұмтылысын көрсететінін атап өтті.
Таныстырылған автономды станция күн энергиясымен жұмыс істейді және инфрақұрылымға қосылуды қажет етпейді. Оны шағын автобус аялдамасымен салыстыруға болады және 15-тен 40°C-қа дейінгі температурада және 35-тен 99 пайызға дейінгі ылғалдылықта жұмыс істей алады. Ол күніне 50 литрге дейін ауыз су өндіре алады.
Компания сонымен қатар аралдардағы қонақүйлер мен шағын қауымдастықтарға арналған тәуліктік өнімділігі 1600 литрге дейінгі ірі қондырғыны жасап шығарды. Желі кеңселер мен тұрғын үйлерге арналған ықшам қондырғылармен толықтырылған.
Шанхай ғылым және технология комиссиясының жоғары технологиялар департаментінің директоры Чжао Исинь жаңа технология шалғай аудандарды сумен қамтамасыз ету және қалалық сумен жабдықтау жүйелерінің тұрақтылығын нығайту үшін қосымша мүмкіндіктер ашатынын атап өтті.
Оның айтуынша, мұндай шешімдерді әзірлеу Қытайда энергия үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды ілгерілетуде маңызды рөл атқарады.
