Қытайда бала күтімі қызметтері қолжетімді әрі сапалы бола бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда бала күтімі қызметтерін жақсарту үшін бірқатар шаралар қабылданды, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл шара бюджеттен бөлінетін қаржыны арттырудан бастап, қызмет көрсету стандарттарын жетілдіруге дейін қамтиды. Осылайша елде бала күтімі қызметтерінің жай ғана «қолжетімді болуынан» «жоғары сапалы болуына» басымдық беріліп отыр.
Қазіргі таңда Қытайда бала күтімімен айналысатын 126 мың мекеме бар, оларда жалпы саны 6,66 миллион орын қарастырылған. Ел бойынша толық күндік бала күтімі қызметтерінің орташа құны 29 пайызға төмендеген, бұл отбасылардың қаржылық жүктемесін едәуір жеңілдетті.
Бала күтімі қызметтері қолжетімді бола түскен сайын, бүкіл Қытай бойынша олардың сапасын арттыруға бағытталған жаңа шаралар қабылданып жатыр. Мысалы, Қытайдың шығысындағы ірі қала Шанхайда отбасыларға уақытша және сағаттық бала күтімі қызметін алуын жеңілдету үшін шағын аудандар деңгейінде балабақшалармен толық қамтуды қамтамасыз ету көзделіп отыр.
Ал Қытайдың оңтүстік-батысындағы Сычуань провинциясының әкімшілік орталығы Чэнду қаласында стандартталған әрі реттелетін жұмыс жүйесін ілгерілету жұмыстары істеліп жатыр, сонымен қатар «интеллектуалды бала күтімі» атты өз бренді қалыптастырылып жатыр.
Қазіргі уақытта тоғыз провинцияда бала күтімі қызметтерін субсидиялау жүйелері енгізілген, ал 1 315 уезде мекемелер салуға арналған субсидиялар мен ағымдағы қызметті қаржыландыру сияқты қолдау шаралары жүзеге асырылып жатыр.
2025 жылдың желтоқсан айында Қытай Халық Республикасының бала күтімі қызметтері туралы заң жобасы 14-шақырылымдағы Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің 19-сессиясында бірінші оқылымға ұсынылды.
Аталған заң жобасы мекемелерді лицензиялау, персоналды басқару, үдерістерді бақылау және төтенше жағдайларға ден қою сияқты салаларда қатаң кешенді стандарттарды белгілейді. Бұл балалардың қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз етіп, қытайлық ата-аналарды алаңдататын мәселелерді тиімді түрде шешуге бағытталған.
Қытай Коммунистік партиясы Орталық комитеті жариялаған құжатқа сәйкес, 2026–2030 жылдар аралығында елде субсидияланатын бала күтімі қызметтерін көрсету бойынша пилоттық жобалар мен тәжірибелер кеңейтіледі, қоғамдық бала күтімі қызметтеріне, кіріктірілген яслилерге және бала күтімі қызметтеріне қолдау көрсетіледі, сондай-ақ тиісті жүйелерді жетілдіру бойынша қадам жасалады.
ҚХР Мемлекеттік денсаулық сақтау істері комитетінің мәліметінше, бала күтімі қызметтерін одан әрі жақсарту үшін Қытай бұл салаға білікті мамандарды көбірек тартуды жоспарлап отыр және ведомствоаралық үйлестіруді қамтитын жан-жақты қадағалау тетіктерін қалыптастырады.
