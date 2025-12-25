Қытайда гуманоидты роботтарға арналған «университет» ашылды
АСТАНА.KAZINFORM - Бейжіңде гуманоидты роботтарға арналған ең ірі оқу орны ашылды, онда машиналар еңбек нарығына шықпас бұрын практикалық дайындықтан өтеді, деп хабарлайды People's Daily.
Бейжіңдегі гуманоидты роботтарды деректермен қамтамасыз ету орталығы өнеркәсіпте және тұрмыстық секторда антропоморфты машиналарды коммерцияландыруды жеделдетуге арналған. Оқу орны жасанды интеллект модельдерін оқытуға арналған құрылымдық деректердің жетіспеушілігін шешеді.
Екі қабатты алып жатқан орталық нақты өндіріс пен тұрмыс жағдайларын қайталайды. Негізгі оқыту моделі - биіктігі 1,66 метрлік гуманоидты Куафу роботы.
Оқыту бағдарламасы төрт негізгі салаға бөлінген. Оның ішінде өнеркәсіптік өндіріс, ақылды үй жүйелері, қарттарға күтім жасау және 5G негізіндегі қызметтер, олар бірге 16 мамандандырылған саланы қамтиды.
Оқыту шағын топтарда өткізіледі, әрбір роботқа екі нұсқаушы тағайындалады. 110 маманнан тұратын топ машиналарға негізгі дағдыларды үйретеді. Бір сценарийді меңгеру 7-8 күнді алады. Мысалы, табаны пешке қоюды жаттықтыру үшін робот 1250 қайталау жасайды, олардың әрқайсысы үйлестіру алгоритмдерін жетілдіру үшін жазылады.
- Роботтар функционалды интеллектті дамыту үшін әртүрлі сценарийлерде қарқынды оқытылуы керек. Бұл балалардың қайталанатын жаттығулар арқылы жүруді үйренуіне ұқсас, - деп атап өтті орталық басшысы Чжу Кай.
Оқыту кезінде жиналған деректер жүйелі түрде белгіленеді және ірі көлемді модельдерді одан әрі оқыту үшін технологиялық серіктестермен бірлесе жасалады. Бұл процесс роботтардың физикалық тәжірибесін әртүрлі өндірістік платформаларда жаппай масштабтауға қолайлы алгоритмдерге айналдыруға мүмкіндік береді.
Дайындалған машиналар нақты секторға интеграцияланған. Роботтар China FAW Group зауыттарында, Shenzhen Capital Group курьерлік қызметтерінде жұмыс істейді, China Southern Power Grid-ті тексереді және Zhongguancun инновациялық платформасының қатысушыларымен кеңес береді.
Қытайда гуманоидты робот тоқтаусыз 106 шақырым жүріп, Гиннес рекордтар кітабына енгенін жазған едік.