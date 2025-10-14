Қытайда қазақтың айтыс өнерін дамытуға мүдделіміз — Сяо Евэнь
ҮРІМЖІ. KAZINFORM — Қытай Ұлы Жібек жолының бойындағы елдермен арадағы сауда көлемін арттыруға екпін қойып отыр. Бұл туралы Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы үкіметінің сыртқы байланыс жөніндегі кеңсе басшысының орынбасары Сяо Евэнь мәлім етті.
— Қазақстанды жақын көрші және достық пейілдегі мемлекет ретінде қабылдаймыз. Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы сіздерге өте жақын орналасқандықтан, түрлі салада қарым-қатынасымыз өрбіп келеді. Биыл маусым айында Астанада «Орталық Азия — Қытай» саммиті табысты өткенін білеміз. Оның аясында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚХР төрағасы Ци Цзиньпин кездесті. Атап айтқанда, бұл саммитте бірқатар уағдаластыққа қол жеткізіліп, Орталық Азия елдерімен бірлесе маңызды жобалар жүзеге асырылады. Жалпы, бұл процесте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі де маңызды, — деді Сяо Евэнь Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарынан құралған делегациямен кездесу барысында.
Оның айтуынша, Қытайда ресми түрде 56 ұлт бар және олардың барлығы Шыңжаңда тұрып жатыр. Осы орайда ұлт өкілдерінің барлығына мемлекеттік басқару органдарында қызмет етуге мүмкіндік жасалған, яғни бәріне теңдей құқық берілген.
— Этностардың барлығы тату-тәтті өмір сүріп, бір-біріне қолдау жасап келеді. Тұрғындардың барлығы дәстүрін, мәдениетін сақтап келеді. Мәселен, ұйғырлардың рухани қазынасы саналатын «он екі мұқам» саз өнерін, қазақтардың «айтыс» өнерін, қырғыздардың «Манас» жырын дәріптеуге мән беріп отырмыз. Осының бәрі ұрпақтан ұрпаққа беріліп, сақталып келеді. Мәдени ерекше өнерді тамашалау үшін шетел мен Қытайдың өзге өңірлерінен туристер ағылып келіп жатыр. Мұнымен қоса, ҚХР заңы бойынша Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы аумағында қытай тілімен қатар, өңірдегі басқа да ұлт өкілдерінің тілін сақтауға назар аударып отырмыз. Сондықтан бізде баспа материалдары қытай, қазақ, ұйғыр, қырғыз, моңғол тілдерінде жарияланып отыр, — деді Сяо Евэнь.
Оның сөзіне қарағанда, бүкіл аудан аумағында 100-ден астам газет пен 200-ден артық басылып жатыр. Соның арасында 120 журнал мен 52 газет аз ұлт өкілдерінің тілінде жарияланады. Ал Шыңжаң телерадио станциясы бағдарламаларын бес тілде таратады.
— Кейінгі 10 жылдан астам уақыт бойы өңірдегі бюджеттің 77 пайызын халықтың әл-ауқатын көтеруге бөліп жатырмыз. Бұл ретте, тұрғындарды жұмыспен қамту, денсаулық сақтау, білім беру, қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету ескерілген. Атап айтқанда, кейінгі жылдары Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы әлеуметтік-экономикалық даму бағытында елеулі түрде табысты болды. Сонымен қатар, Шыңжаң мен Ұлы Жібек жолының бойындағы елдермен арадағы сауда көлемі ауқымды, — деді Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы үкіметінің сыртқы байланыс жөніндегі кеңсе басшысының орынбасары.
Еске салсақ, биыл маусым айында Қазақстанда «Орталық Азия — Қытай» саммиті өтті.
Айта кетейік, айтыс өнері ЮНЕСКО тізіміне енгізілді.